“القناة 12” عن مبعوث ترامب لشؤون الرهائن: أعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2025 - 01:56

“القناة 12” عن مبعوث ترامب لشؤون الرهائن: أعتقد أن على مصر والأردن تقديم بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين

منذ 1 ساعة 30 January، 2025
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