الجهاد الاسلامي: هذا العدوان المفتوح على شعبنا في الضفة المحتلة ينبىء بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 30 2025 - 01:56

الجهاد الاسلامي: هذا العدوان المفتوح على شعبنا في الضفة المحتلة ينبىء بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان

منذ 2 ساعة 30 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة