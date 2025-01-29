المتحدث باسم “جيش” العدو: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة جراء انقلاب آلية عسكرية اليوم في الأغوار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 22:52

المتحدث باسم “جيش” العدو: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة جراء انقلاب آلية عسكرية اليوم في الأغوار

منذ 39 mins 29 January، 2025
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