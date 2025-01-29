رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام: الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار تهديد خطير على المنطقة وأمر مرفوض فلسطينيًّا وعربيًا ودوليًّا وإنسانيًا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 19:48

رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام: الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار تهديد خطير على المنطقة وأمر مرفوض فلسطينيًّا وعربيًا ودوليًّا وإنسانيًا

منذ 15 mins 29 January، 2025
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