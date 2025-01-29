الرئيس المكلف نواف سلام : أبرز هذه المعايير فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 19:48

الرئيس المكلف نواف سلام : أبرز هذه المعايير فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات

منذ 30 mins 29 January، 2025
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