مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: عدم انسحاب العدو من جنوب لبنان خرق للـ1701 والعدوان على العائدين جريمة لها تبعات خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 13:14

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: عدم انسحاب العدو من جنوب لبنان خرق للـ1701 والعدوان على العائدين جريمة لها تبعات خطيرة

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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