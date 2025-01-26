النيابة العامة في فنزويلا تعلن إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في تموز/يوليو ما يرفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1900 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 04:00

النيابة العامة في فنزويلا تعلن إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في تموز/يوليو ما يرفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1900

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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