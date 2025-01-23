عامر: نحن كأنصار الله لا يوجد لدينا استثمارات ولا أرصدة ولا شركات ولا نسافر إلى الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 05:46

عامر: نحن كأنصار الله لا يوجد لدينا استثمارات ولا أرصدة ولا شركات ولا نسافر إلى الولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 23 January، 2025
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