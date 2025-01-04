الحرب على غزة في يومها الـ456… شهداء وجرحى ونسف منازل

تدخل حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة يومها الـ456 على التوالي، وسط استمرار عمليات التهجير والقصف والتدمير في مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما في شماله حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين مساء الجمعة وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا في حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف منطقتي الصفطاوي والنزلة شمالي غزة. كما سُمِعَت أصوات متواصلة لانفجار منازل في عدة مناطق بمدينة غزة وشمالها.

وأفادت المصادر الطبية باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف استهدف مركبة في السطر الشرقي في خان يونس، بينما تم انتشال ثلاثة شهداء من منزل قصفه جيش الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة.

كما أفادت المصادر الطبية باستشهاد فلسطينيين اثنين صباح اليوم السبت في غارة معادية على شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفقًا للدفاع المدني في القطاع، فقد استشهد نحو ثلاثين فلسطينيًا الجمعة في غارات “إسرائيلية” على غزة، في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرًا، وسط حديث عن استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك وسط توغل قوات الاحتلال في المنطقة وتهديدها ببدء عملية عسكرية جديدة في محيط مخيم البريج القريب.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة في قطاع غزة وسط صمت دولي غير مسبوق. وبحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإن ثمانية نواب “إسرائيليين” دعوا لتطهير شمال غزة من السكان، ودعوا وزير الحرب لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة.

المصدر: مواقع