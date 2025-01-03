وكالة شهاب: نحو 100 شهيد في يوم دامي وأحداث متسارعة وتصعيد كبير جراء غارات جوية صهيونية وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2025 - 02:52

وكالة شهاب: نحو 100 شهيد في يوم دامي وأحداث متسارعة وتصعيد كبير جراء غارات جوية صهيونية وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الاخيرة

منذ 28 mins 3 January، 2025
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