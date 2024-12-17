المتحدث باسم نتنياهو: خلافاً لموجة الشائعات فإنّ رئيس الوزراء نتنياهو ليس في القاهرة ولا جديد بخصوص إيلي كوهين (في سوريا) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 16:56

المتحدث باسم نتنياهو: خلافاً لموجة الشائعات فإنّ رئيس الوزراء نتنياهو ليس في القاهرة ولا جديد بخصوص إيلي كوهين (في سوريا)

منذ 10 mins 17 December، 2024
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