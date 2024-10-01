رسالة من مجاهدي المقاومة إلى الشهيد السيد نصرالله: والله لو كنا نعلم أنّا نقتل ثم نحرق ثم نذر في الهواء يفعل بنا ذلك ألفَ مرة ما تركنا نهجك وما تخلينا عن عهدنا معك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 19:16

رسالة من مجاهدي المقاومة إلى الشهيد السيد نصرالله: والله لو كنا نعلم أنّا نقتل ثم نحرق ثم نذر في الهواء يفعل بنا ذلك ألفَ مرة ما تركنا نهجك وما تخلينا عن عهدنا معك

منذ 15 mins 1 October، 2024
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