إعلام العدو: منذ صباح اليوم يستمر إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه منطقة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 16:10

إعلام العدو: منذ صباح اليوم يستمر إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه منطقة المطلة

منذ 1 ساعة 1 October، 2024
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