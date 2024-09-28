خليل الحية: لقد قضى السيد نصر الله شهيدا بعد حياة حافلة بالتضحية والمقاومة وترك خلفه رجالا أشداء يحملون الراية ويكملون المسير نحو القدس ويواصلون مشاركتهم بطوفان الأقصى وإسناد غزة في معركتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:12

خليل الحية: لقد قضى السيد نصر الله شهيدا بعد حياة حافلة بالتضحية والمقاومة وترك خلفه رجالا أشداء يحملون الراية ويكملون المسير نحو القدس ويواصلون مشاركتهم بطوفان الأقصى وإسناد غزة في معركتها

منذ 41 mins 28 September، 2024
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