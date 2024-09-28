خليل الحية: لقد قضى السيد نصر الله شهيدا بعد حياة حافلة بالتضحية والمقاومة وترك خلفه رجالا أشداء يحملون الراية ويكملون المسير نحو القدس ويواصلون مشاركتهم بطوفان الأقصى وإسناد غزة في معركتها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 28 2024 - 20:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
حزب الله: حقق السيد حسن نصر الله أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة شهيدًا على طريق القدس وفلسطين
حزب الله: نعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر إثر غارة صهيونية غادرة على الضاحية الجنوبية
قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان
شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز:باستشهاد السيد نصر الله تحسرت القلوب على القائد الذي أعطى العرب درس البطولة والإقدام
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: رحل الرمز ووُلدت الأسطورة وتستمرّ المقاومة
الرئيس ميشال عون: يفقد لبنان قائدا مميزا وصادقا قاد المقاومة على دروب النصر والتحرير فكان أمينا لوعده وفيا لشعبه
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: طريق الشهيد السيد نصر الله سيظل أكثر ألقا وقوة
حركة الأحرار: الرد والحساب سيكون أكثر إيلاماً وأكثر رعباً لكسر هذه العنجهية والغطرسة لحكومة الاحتلال الفاشية
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1 دفاعا عن لبنان وردا على استباحة العدو للمدن والقرى
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية دفاعًا عن لبنان وشعبه
غرفة ادارة الازمات في بيروت تطلب من النازحين الاتصال على الأرقام الآتية 01987001 –81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم
خليل الحية: لقد قضى السيد نصر الله شهيدا بعد حياة حافلة بالتضحية والمقاومة وترك خلفه رجالا أشداء يحملون الراية ويكملون المسير نحو القدس ويواصلون مشاركتهم بطوفان الأقصى وإسناد غزة في معركتها
منذ 41 mins
28 September، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 28-9-2024
النخالة نعى السيد نصر الله: إننا على ثقة بأن إخوانه المجاهدين في حزب الله سيكملون مسيرته ويرفعون راية المقاومة عالية بإذن الله حتى القدس
النخالة: السيد نصر الله أمضى حياته قائدا ومجاهدا في مقدمة الصفوف وفلسطين تسكن قلبه وعقله والقدس قبلة جهاده وعلى طريق القدس كان سيد شهدائها
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}