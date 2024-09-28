نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية نعى السيد نصر الله: لن يفلح الاحتلال الصهيوني في كسر إرادة المقاومة الباسلة بل سيكون عنوان مرحلة من مراحل الثأر المقدس لكل الدماء النازفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 20:10

نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية نعى السيد نصر الله: لن يفلح الاحتلال الصهيوني في كسر إرادة المقاومة الباسلة بل سيكون عنوان مرحلة من مراحل الثأر المقدس لكل الدماء النازفة

منذ 43 mins 28 September، 2024
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