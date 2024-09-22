ارتفاع عدد ضحايا حادث منجم طبس إلى 19 شخصا

لقي 19 شخصاً حتفهم في محافظة خراسان الجنوبية، اثر انفجار وقع في منجم في منطقة طبس. وأوضح مسؤول إيراني أن الانفجار حدث جراء تسرب الغاز في إحدى ورش شركة تعدين الفحم بمدينة طبس” بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران وكان 69 عاملاً يعملون في منجم الفحم هذا.

وبين أن الانفجار الذي وقع في المنجم لم يكن حريقا أو تدميرا شديدا للجدران، موضحا أن انبعاث غاز الميثان في الأنفاق تسبب في اختناق الاشخاص الموجودين في منجم الفحم.

وتابع “في المجمل، يقوم 40 شخصا على شكل فرق متخصصة بتقديم الإغاثة في موقع الحادث في منجم طبس”.

کما قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة خراسان الجنوبية محمد علي كاوسي، أنه تم إنقاذ 17 مصاباً في هذا الحادث وما زال رجال الإنقاذ يقومون بعمليات البحث وإنقاذ العمال المحاصرين في المنجم.

وقال “عقب إعلان مقر إدارة الأزمات بمدينة طبس عن وقوع انفجار الليلة الماضية في أحد مناجم الفحم، تم إرسال أربعة فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر إلى مكان الحادث”. وأضاف “تم أيضا إرسال فريقي إنقاذ آخرين إلى مكان الحادث وتقوم الآن 6 فرق من الهلال الأحمر في خراسان الجنوبية بتقديم الإغاثة في الموقع”.

وأوضح كاوسي أن عملية الإخلاء لا تزال مستمرة، مذكرا بأنه إجمالا تتواجد في مكان الحادث سيارة إسعاف واحدة وسيارة إنقاذ واحدة و6 سيارات إغاثة و30 قوة عملياتية من الهلال الأحمر،كما أعلنت محافظة يزد استعدادها لتقديم المساعدات.

ویذکر ان الانفجار “حدث بسبب تسرب الغاز في إحدى ورش تعدين الفحم في مدينة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شمال شرق إيران.

المصدر: وكالة ارنا