المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض مدفعية العدو الاسرئيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 15:20

المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض مدفعية العدو الاسرئيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتصيبها إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
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