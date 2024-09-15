بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت العاصمة صنعاء، للإعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2024 - 12:14

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة 11:30 صباحا بتوقيت العاصمة صنعاء، للإعلان عن عملية عسكرية نوعية استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 15 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة