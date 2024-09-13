مراسل المنار: اعتداء جوي صهيوني استهدف أحد المباني في بلدة كفررمان – النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 23:16

مراسل المنار: اعتداء جوي صهيوني استهدف أحد المباني في بلدة كفررمان – النبطية

منذ 24 mins 13 September، 2024
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