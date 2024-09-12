المقاومة الإسلامية تدخل مستعمرة جديدة على جدول نيرانها وتقصف مواقع العدو بالصواريخ

أدخلت ‏المقاومة ‏الإسلامية على جدول نيرانها مستعمرة “روش هانيكرا” وقصفتها لأول ‏مرة كما قصفت مستعمرة “متسوفا” بصليات صاروخية.

وأشارت المقاومة في بيان إلى أن هذه العملية، تأتي “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الشهيدين المظلومين ‏في البياضة”.

كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، وكذلك مرابض مدفعية ‌‏العدو شمال مستوطنة عين يعقوب بالأسلحة الصاروخية.

وفجر اليوم، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

واعترفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق نحو 15 صاروخا باتجاه الجليل الغربي واندلاع حرائق في بعض المناطق. وقال إعلام العدو إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في منطقتين بالجليل الغربي بعد سقوط قذائف من لبنان.

بالفيديو | اندلاح الحرائق على اوتستراد 89 بين عين يعقوب ومعلوت ترشيحا في الجليل الغربي بعد اطلاق رشقة صاروخية من #لبنان pic.twitter.com/fhacMeOZbr — قناة المنار (@TVManar1) September 12, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد اطلاق 15 قذيفة من لبنان نحو الجليل الغربي، في حين أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق جراء سقوط قذائف قرب متسبيه هيلا ومتسوبا.

المصدر: الاعلام الحربي