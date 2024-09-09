مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 18:04

مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة

منذ 1 ساعة 9 September، 2024
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