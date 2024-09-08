المقاومة الإسلامية تمطر مواقع العدو بالصواريخ رداً على مجزرة فرون

ردت المقاومة الإسلامية على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون وأدى إلى استشهاد وإصابة أفراد من الدفاع المدني، وقصفت مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق وصليات مكثفة من الصواريخ.

كما واصلت المقاومة ردها على المجزرة في فرون، وقصفت مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كما هاجمت بسرب من المسيرات الانقضاضية موقع رأس الناقورة البحري ‏مستهدفة أماكن تموضع ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة.

وعند (9:30) من صباح اليوم، قصفت المقاومة التجهيزات التجسسية ‏في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها، كما استهدفت عند الساعة (12:15) التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة ‏مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (14:25) تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسّسيّة في موقعي بركة ريشا والجرداح التابعين لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

كما عرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة بيرانيت التابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

المصدر: الاعلام الحربي