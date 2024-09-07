رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان: نحن في طريقنا نحو نظام الحكم الديكتاتوري وأنا متخوف على مصير “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 01:12

رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان: نحن في طريقنا نحو نظام الحكم الديكتاتوري وأنا متخوف على مصير “إسرائيل”

منذ 28 mins 7 September، 2024
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