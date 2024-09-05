الجيش الإسرائيلي: 6611 صاروخاً أطلقت علينا من لبنان والشهر الماضي كان الأعلى

أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن “شهر أغسطس/ آب الماضي، هو الأكثر استهدافاً في الشمال على الحدود البنانية منذ بداية الحرب. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه خلال الشهر الماضي تمّ إطلاق 1307 صواريخ على الكيان الاسرائيلي أي بمعدل أكثر من 40 صاروخاً في اليوم.

وأضافت الإذاعة، أن “إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت بلغ خلال 11 شهرا، 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في يناير/ كانون الأول الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في أغسطس الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وبحسب التقرير، فإن ذلك شكل حصيلة قياسية خلال شهر لعدد لحجم الهجمات التي شنها حزب الله على الكيان منذ بداية الحرب، وزيادة بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير الماضي. وأفاد التقرير بأن حزب الله بات يرفع من وتيرة الهجمات ويوسع نطاقها لتصل إلى مديات ومواقع جديدة في شمال الأراضي المحتلة.

وبحسب المعطيات الإسرائيلية، شهد شهر تموز/ يوليو الماضي 1091 عملية إطلاق من لبنان باتجاه مواقع الاحتلال، و855 في حزيران/ يوينو، و1000 في أيار/ مايو، و750 في نيسان/ أبريل وكذلك في آذار/ مارس، و534 في شباط/ فبراير، و334 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

المصدر: مواقع