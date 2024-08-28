بالفيديو | المقاومة الاسلامية ترد على اعتداءات العدو وتعرض مشاهد من استهداف مواقع وثكنات للعدو

ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداء الاسرائيلي على طال منطقة البقاع ليل الثلاثاء، وشنت هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة.

كما ردت المقاومة على ‌‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‌‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة.

واستهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة (14:20) موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بالتزامن مع استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند (16:15) استهدف مجاهدو المقاومة موقع بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية أجهزة تجسّسيّة في مواقع الراهب والعبّاد وحدب يارون التابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمد حسن طه “كرار” مواليد عام 1972 من مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي