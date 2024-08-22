طوفان الأقصى | “إسرائيل” تُواصل جريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 321 على التوالي

دخلت الحرب التدميرية والعدوانية، وجريمة الإبادة الجماعية، التي تُنفذها “إسرائيل” في قطاع غزة، اليوم الخميس، يومها الـ 321 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وتُواصل قوات الاحتلال، للأسبوع الـ 46 تواليًا، حصارها المُطبق على قطاع غزة المنكوب، واستخدام سياسة التجويع والتعطيش ومنع العلاج، وقصف المدنيين وتجمعات المواطنين، والمنازل المأهولة في مختلف مناطق القطاع، وخاصة في مناطق الوسط والجنوب ومدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي والحرب الفتاكة على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة، إلى 40 ألفًا و223 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و981 مصابًا بجروح متفاوتة.

وارتقى 9 شهداء وأُصيب آخرين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة حمودة في بيت لاهيا شمال غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة رابعة في محيط مقبرة أبو عبيدة وأبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة “الجديلي” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن عدد من الإصابات.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة القرارة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن 4 شهداء.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وانتشلت 4 شهداء ارتقوا قبل أيام من محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونسف الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مبان في بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منطقة أبو عريف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.‏

وأصيب عدد من المواطنين بإطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي القرارة شمال غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار واستهدف بقصف مدفعي المناطق الشمالية الغربية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: وكالات فلسطينية