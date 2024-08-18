المقاومة الإسلامية ترد على الاغتيال الصهيوني في شبعا وتستهدف مواقع عدة عند حدود فلسطين

ردت المقاومة الإسلامية على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا، وقصفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:15) من صباح اليوم الأحد، موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (15:10) استهدفت ‏المقاومة ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة، ودمرت عند الساعة (15:30) التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة.

كما قصفت المقاومة عند الساعة (15:45) موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي