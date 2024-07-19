‫اعلام العدو: تفاجأت قواتنا الجوية في 7 أكتوبر وبعد أكثر  ‫من 9 أشهر من الحرب العنيفة هل تفاجأت ايضاً هذه الليلة ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 09:30

‫اعلام العدو: تفاجأت قواتنا الجوية في 7 أكتوبر وبعد أكثر  ‫من 9 أشهر من الحرب العنيفة هل تفاجأت ايضاً هذه الليلة ؟

منذ 13 mins 19 July، 2024
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