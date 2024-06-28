مصادر عبرية مقتل اثنين من جنود الاحتلال إسرائيليين خلال حدثين منفصلين في رفح إضافة لأحداث أخرى اليوم في تل الهوا والشجاعية أدت لقتلى ومصابين آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 23:38

مصادر عبرية مقتل اثنين من جنود الاحتلال إسرائيليين خلال حدثين منفصلين في رفح إضافة لأحداث أخرى اليوم في تل الهوا والشجاعية أدت لقتلى ومصابين آخرين

منذ 16 mins 28 June، 2024
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