فلسطين | المكتب الحكومي يحذر من مزاعم الاحتلال السماح للمواطنين العودة لمنازلهم شمال قطاع غزة

استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، استمرار جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجالات الإنسانية، فيما ندد بالدعم الغربي والأمريكي لهذه المجازر.

وطالب مكتب الاعلام الحكومي في غزة، التعامل بحذر من دعوات الاحتلال للمواطنين العودة لمنازلهم في محافظتي غزة والشمال.

وأشار المكتب إلى أن “نُّشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أن الاحتلال يجري اتصالات مع عائلات يزعُم فيها السماح لهم بالعودة لمنازلهم في منطقة شمال قطاع غزة، عبر الحاجز العسكري الذي يقيمه على شارع الرشيد”.

ولفت إلى أن هذه الاتصالات مُريبة وغير موثوقة.

ووفقاً للمكتب الحكومي فإن الاحتلال ارتكب جرائم سابقة بحق مواطنين حاولوا في مرات مُشابهة العودة إلى محافظتي غزة والشمال، حيث أطلق عليهم النار وأوقع بين صفوفهم شهداء وجرحى.

المصدر: وكالات فلسطينية