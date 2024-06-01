لليوم الثالث: 12 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الايرانية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، اليوم السبت، تسجيل طلبات 12 شخصاً للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى اليوم الثالث من بدء عملية التسجيل التي ستستمر حتى يوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي، قال في تصرح له: تم تسجيل طلبات ترشح 3 أشخاص اليوم؛ وهم سيد أحمد رسولي نجاد، ومسعود بزشكيان وسيد وحيد حقانيان.

وأضاف، من إجمالي 12 شخصًا قاموا بالتسجيل خلال ثلاثة أيام (5 أشخاص في اليوم الأول، 4 أشخاص في اليوم الثاني و3 أشخاص اليوم)، 8 أشخاص يحملون درجة الدكتوراه و4 أشخاص حاصلون على درجة الماجستير.

وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد، قد أعن تسجيل “محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائى، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني واحمد بي غش ومحمد خوش جهره وعبدالناصر همتي”.

وكان من ابرز المرشحين الى الانتخابات الرئاسية في ايران سعيد جليلي وعلي لاريجاني وفيما يلي انفوغراف عن محطات في سيرة المرشحين.





وانطلقت الخميس، عملية تسجيل المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في ايران.

يذكر ان الدورة الرابعة عشرة للرئاسة ستجرى يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.

وتستمر عملية التسجل لمدة خمسة ايام. وثمة مهلة 7 ايام لدراسة اهلية المرشحين، على ان تستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 14 يوما.

وتم تحديد يوم 28 حزيران/يونيو لانتخاب رئيس جديد للبلاد اثر استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

المصدر: موقع المنار + وكالات ايرانية