اعلام العدو: تأجيل برنامج المساعدات الفورية الذي يهدف لتوفير استجابة طارئة لعشرات الآلاف من النازحين في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 00:54

اعلام العدو: تأجيل برنامج المساعدات الفورية الذي يهدف لتوفير استجابة طارئة لعشرات الآلاف من النازحين في الشمال

منذ 1 ساعة 22 May، 2024
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