مراسل المنار: ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق عائلة نوفل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة الى 17 شهيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 14:46

مراسل المنار: ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بحق عائلة نوفل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة الى 17 شهيداً

منذ 2 ساعة 22 May، 2024
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