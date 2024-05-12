حزب الله: مستمرون في اسناد غزة وسنصعد من عملياتنا النوعية في جبهة الشمال

شددت مواقف لنواب ومسؤولي حزب الله على أنّ المقاومة ستواصل اسنادها لغزة وستصعد من عملياتها النوعية في جبهة الشمال.

وأكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أنّ المقاومة ستواصل عملياتها اسناداً لغزة وستصعد من عملياتها النوعية في الميدان. وخلال احتفال تربوية في بعلبك، شدد الشيخ يزبك على أن العدو لن يستطيع القضاء على المقاومة الفلسطينية.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وخلال اربعين الشهيد على طريق القدس اسماعيل علي الزين في بلدة قبريخا أكد أنّه ليس لدى بنيامين نتنياهو قدرة على مواصلة الحرب المفتوحة لا في غزة ولا في غيرها ومصيره الاذعان للفشل.

رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن وخلال تأبين الشهيد على طريق القدس مصطفى علي عيسى (حيدر) في بلدة الدلافة في البقاع الغربي، رأى أنّ المقاومة في المنطقة معنية بتعميق أزمة الردع والثقة داخل كيان العدو.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين شدد على أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تملك زمام المبادرة وأن المعركة في رفح ستدفن كل الخيارات السياسية لنتنياهو.

كلام النائب عزالدين أتى خلال لقاء سياسي نظمته حركة حماس ضمن فعاليات “خيمة 7 أوكتوبر”، وفي أجواء ذكرى النكبة في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان.

المصدر: المنار