اعلام العدو: للمرة الثالثة.. تجدد دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 17:54

اعلام العدو: للمرة الثالثة.. تجدد دوي صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 24 mins 9 May، 2024
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