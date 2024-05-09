المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا ميناء عسقلان النفطي بالاراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب(كروز مطور) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 17:54

المقاومة الإسلامية في العراق: مجاهدونا استهدفوا ميناء عسقلان النفطي بالاراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة صاروخ الأرقب(كروز مطور)

منذ 37 mins 9 May، 2024
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