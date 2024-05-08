حماس: ندعو كافة الدول إلى الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية والوقوف مع شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 15:02

حماس: ندعو كافة الدول إلى الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية والوقوف مع شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

منذ 12 mins 8 May، 2024
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