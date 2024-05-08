حركة حماس ترحب بالقرار الذي أعلنته حكومة جزر البهاما في الاعتراف بدولة فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 15:02
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المقاومة الإسلامية استهدفت مبنى تتموضع فيه قوة استخبارات للعدو في مستعمرة المنارة رداً على الاعتداءات على القرى
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اللواء سلامي: عملية "طوفان الأقصى" تمثل هزيمة كاملة للكيان الصهيوني ودفعت هذا الكيان إلى حافة الموت الدماغي
الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة نيابية لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية المتعلقة بالنازحين السوريين في 15 أيار الجاري
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تنصيبه لولاية جديدة: نسعى إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب وسندافع عن وطننا بإخلاص
كتائب القسام: وفاة الاسيرة الصهيونية جودي فانشتاين متأثرة باصابتها في قصف حصل قبل شهر للمكان الذي كانت محتجزة فيه
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
حركة حماس ترحب بالقرار الذي أعلنته حكومة جزر البهاما في الاعتراف بدولة فلسطين
منذ 12 mins
8 May، 2024
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