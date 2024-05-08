سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود العدو وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 15:02

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود العدو وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق مدينة رفح

منذ 47 mins 8 May، 2024
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