الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية جديدة استهدفت مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 15:02

الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية جديدة استهدفت مدينة الخيام

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
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