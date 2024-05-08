شهيدان بقصف طيران العدو الاسرائيلي لدراجة نارية في محيط بوابة صلاح الدين برفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 00:38

شهيدان بقصف طيران العدو الاسرائيلي لدراجة نارية في محيط بوابة صلاح الدين برفح جنوب غزة

منذ 10 mins 8 May، 2024
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