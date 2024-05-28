تقبل التعازي لليوم الثالث بوفاة والدة السيد نصرالله وبرقيات تعزية الرئيس الايراني وقائد قوة القدس

تواصل قيادتا حزب الله وحركة اليوم تقبل التعازي بوفاة والدة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية لبيروت. حيث تختتم المراسم بكلمة للسيد نصر الله.

وقدّم الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر العزاء للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالمصاب الجلل الذي ألم به بوفاة والدته.

وخلال تقديم واجب العزاء في مكتب حزب الله في العاصمة الإيرانية طهران، وجه مخبر رسالة للسيد نصر الله، سائلاً الله أن يحشر روحها الطاهرة مع السيدة فاطمة الزهراء (ع).

وأبرق قائد قوة القدس في الحرس الثوري الاسلامي في ايران العميد اسماعيل قاآني إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معزياً برحيل والدته الفاضلة أم حسن.

وفي بيانه قال قآاني: للام مكانة خاصة لاجلها وضع رب السماء سبحانه الجنّة تحت اقدامها. لكن الأم الكريمة التي رعت وربّت شخصية عظيمة مثل حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله حفظه الله حامل راية المقاومة في لبنان العزيز والمنطقة وفخر الأمة والعالم الإسلامي والعربي.

وأضاف “أثبتت أنه بالاخلاص والولاية والتأسي بالوجود المبارك والطاهر لحضرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، نستطيع أن نربي أبناءً يضعون العالم أيضاً تحت ظل شرفها وعظمتها”.

وأضاف قااني: أعزي العائلة الكريمة وخاصة زوجها القدير وابنها الشجاع سيد مقاومة المنطقة بوفاة هذه السيدة الفاضلة وأسأل الله لها علو الدرجات والحشر مع سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام.

كما أبرق ممثل الإمام السيد الخامنئي في محافظة أردبيل السيد حسن العاملي، إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، معزياً برحيل والدته.

وقال السيد العاملي، “سماحة المجاهد الفذ، عز الإسلام وشرف الامة، مثل الشجاعة، وفارس ساحة الحنكة والسياسة، أمل المظلومين ونور الأبرار، والشوكة في أعين الظالمين، سطوة الغضب الإلهي، وتدفق الآيات القرآنية حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله (المنصور بنصره والمؤيد من عنده) أتقدم اليكم باحر التعازي القلبية لفقد والدتكم الماجدة، سائلا المولى العلي القدير ان يمن عليكم بالصبر والسلوان، ويخلف على الفقيدة بالمغفرة والرضوان، ويسكنها فسيح جنانه ويحشرها مع أهل البيت (عليهم السلام)”.

المصدر: موقع المنار