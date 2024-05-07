وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال الساعات الماضية استشهد فيها 54 مواطناً وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 34789 والإصابات إلى 78204 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 12:20

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال الساعات الماضية استشهد فيها 54 مواطناً وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 34789 والإصابات إلى 78204

منذ 2 ساعة 7 May، 2024
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