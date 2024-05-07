وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال الساعات الماضية استشهد فيها 54 مواطناً وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 34789 والإصابات إلى 78204 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 7 2024 - 12:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
هيئة المعابر في غزة: الاحتلال يحكم على سكان القطاع ولا سيما مرضى السرطان بالموت بعد إغلاقه معبر رفح
الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلا القيمين على شؤون الحج: نظرا للأحداث الجارية في غزة فإنّ الحج هذا العام هو حج البراءة
الإمام الخامنئي: ما يحدث في غزة وفلسطين سيبقى في التاريخ وهو مؤشر من شأنه أن يوضح الطريق إلى مستقبل البشرية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب شهداء الأقصى ـ مجموعات الرد السريع: مجاهدونا تصدوا لاقتحام العدو لمخيم طولكرم وفجروا عبوات محلية الصنع بجرافاته
عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية شرطة العدو
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي في أربعين شهداء العدوان على القنصلية الإيرانية بدمشق: العدو في طريقه إلى الزوال
اللواء سلامي: أميركا التي تزعم أنها تدافع عن الحرية لم تجلب للعالم إلا الدمار ولولا انعاشها لما بقي الكيان الصهيوني
مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: رسالة التهديد لمدعي عام الجنائية الدولية تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي
الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة نيابية لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية المتعلقة بالنازحين السوريين في 15 أيار الجاري
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال الساعات الماضية استشهد فيها 54 مواطناً وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 34789 والإصابات إلى 78204
منذ 2 ساعة
7 May، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
تراجع صافي أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 14.5%
خلال الساعات الماضية.. العدو يقر بمقتل 6 جنود في غزة ولبنان وارتفاع عدد قتلاه إلى 612
ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة