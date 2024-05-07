3 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة الدربي غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 06:12

3 شهداء في قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة الدربي غربي مدينة رفح

منذ 29 mins 7 May، 2024
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