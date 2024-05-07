طائرات الاحتلال الحربية تقصف منزلا يعود لعائلة العفيفي في تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 06:12

طائرات الاحتلال الحربية تقصف منزلا يعود لعائلة العفيفي في تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 2 ساعة 7 May، 2024
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