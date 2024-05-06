المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا ميناء عسقلان النفطي في أراضينا المحتلة بصاروخ الأرقب “كروز مطور” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 19:28

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا ميناء عسقلان النفطي في أراضينا المحتلة بصاروخ الأرقب “كروز مطور”

منذ 36 mins 6 May، 2024
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