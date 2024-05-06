مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة صربين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 17:58

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة صربين

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
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