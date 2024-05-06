إعلام العدو : تجدد دوي صفارات الإنذار جنوب الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 09:50
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المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقعي المالكية وراميا بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
وزيرة الاستيطان الصهيونية: "إسرائيل" ليست نجمة على العلم الأمريكي والولايات المتحدة لا تستحق أن تكون صديقة "لإسرائيل"
رابطة علماء اليمن: ندعو علماء اليمن والعالم الإسلامي كافة لمباركة وتأييد كل عمليات الإسناد المناصرة لغزة
أسهُم شركة "ستاربكس" تنخفض 31% في وول ستريت منذ اتساع رقعة المقاطعة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو : تجدد دوي صفارات الإنذار جنوب الجولان
منذ 42 mins
6 May، 2024
عاجل
الجولان
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إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي جنوب الجولان
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صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل
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