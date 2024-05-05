المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 20:04

المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية

منذ 51 mins 5 May، 2024
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