كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس ”حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 16:58
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كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو بالقرب من كيبوتس ”حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى
منذ 2 ساعة
1 May، 2024
عاجل
غزة
كتائب القسام
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